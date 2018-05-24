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24.05.2018 13:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Московский школьник ранил товарища ножом случайно

Текст: Сергей Бабкин

Ученик одной из московских школ случайно ранил товарища ножом. Об этом мальчик рассказал следователям столичного ГСУ СК.

Как уже писала "РГ", это произошло сегодня утром в школе № 1571. Мальчик задел одноклассника складным ножом. Рана не угрожала жизни, но в школу все равно вызвали "скорую" помощь. Прибыли и сотрудники правоохранительных органов.

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Предварительно выяснилось, что ссоры между одноклассниками не было. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК Москвы, пришедший в школу с ножом подросток назвал происшествие случайностью. Теперь следователи намерены выяснить, зачем мальчик взял запрещенный предмет с собой. Во время доследственной проверки также будут узнавать, в каких условиях воспитывается ребенок.

В свою очередь департамент образования начал по этому факту служебное расследование, сообщил "Интерфаксу" замглавы ведомства Павел Карпов. Прежде всего вопросы возникли к охране учебного заведения.

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