СК: Московский школьник ранил товарища ножом случайно

Ученик одной из московских школ случайно ранил товарища ножом. Об этом мальчик рассказал следователям столичного ГСУ СК.

Как уже писала "РГ", это произошло сегодня утром в школе № 1571. Мальчик задел одноклассника складным ножом. Рана не угрожала жизни, но в школу все равно вызвали "скорую" помощь. Прибыли и сотрудники правоохранительных органов.

Предварительно выяснилось, что ссоры между одноклассниками не было. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК Москвы, пришедший в школу с ножом подросток назвал происшествие случайностью. Теперь следователи намерены выяснить, зачем мальчик взял запрещенный предмет с собой. Во время доследственной проверки также будут узнавать, в каких условиях воспитывается ребенок.

В свою очередь департамент образования начал по этому факту служебное расследование, сообщил "Интерфаксу" замглавы ведомства Павел Карпов. Прежде всего вопросы возникли к охране учебного заведения.