СК: Упавшая с каталки в подмосковной больнице женщина скончалась

Следователи установили личность пациента, который упал на входе в больницу Наро-Фоминска при транспортировке медперсоналом. Оказалось, что это местная жительница 1928 года рождения, госпитализированная в кардиологическое отделение. Как выяснилось, вскоре после падения на асфальт она скончалась.

"Женщину вывезли на каталке из корпуса кардиологи и должны были отвезти в соседний - реанимационный. Но в какой-то момент каталка перевернулась, и пенсионерка упала на асфальт. В дальнейшем ее все же отвезли в реанимацию, однако, несмотря на принятые врачами меры, женщина скончалась", - отмечается на официальном сайте Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

О вопиющем факте следователи узнали из видео, опубликованного в соцсетях. Пока в СК не спешат связывать падение с каталки и смерть пациентки. Но многое прояснит ряд судебно-медицинских экспертиз, которые пройдут в ближайшее время.