В ЕАО осужден выделивший заповедную землю иностранцам чиновник

Заместитель главы Ленинского района в ЕАО выслушал приговор суда. Он признан виновным в незаконной сдаче в аренду земель заповедника.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, установлено, что в 2014 году чиновник незаконно заключил договоры аренды с гражданами КНР на особо охраняемой природной территории заказника "Чурки". Общая площадь участков превысила 1,8 гектара.

Наделы китайские арендаторы взяли под выращивание сои, для чего распахали земли и вырубили лес. Из-за этого животные лишились привычных мест обитания, погибли ценные растения.

Ущерб, причиненный действиями осужденного, оценили более чем в 169 миллионов рублей.

Мужчину приговорили к году исправительных работ. При этом десять процентов от зарплаты обязали отдавать в доход государства.

- Однако в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности от отбывания наказания осужденный освобожден, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления Алина Афанасьева.

Тем не менее, причиненный государству ущерб, по решению суда, чиновник все же возместит.

К слову, сам он вину свою так и не признал.