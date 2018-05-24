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24.05.2018 07:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Среднеколымском районе Якутии объявлен режим ЧС из-за паводка

Текст: Владимир Таюрский

В Среднеколымском районе Якутии в связи с подъемом воды в реках объявлен режим ЧС муниципального характера, сообщила в четверг пресс-служба Министерства охраны природы республики.

В сообщении отмечено, что по состоянию на восемь часов утра у села Березовка уровень воды в одноименной реке составил 1003 сантиметра при критическом 1000 сантиметров. Вода уже заливает пойму, на которой расположен населенный пункт.

МЧС направит в Якутию дополнительные силы для борьбы с паводком

Для обследования ледовой обстановки на Колыме и ее притоках члены республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям планируют вылететь в село Аргахтах, которое может подтопить река Алазея.

На остальных реках ситуация становится спокойнее. На Лене кромка ледохода ушла в низовья, подтопленным остается одно село Кальвица.

В связи с наводнением в Якутии продолжает действовать режим ЧС федерального уровня. Всего с начала ледохода на реках в зону паводка попали 35 населенных пунктов, было затоплено более 1,2 тысячи жилых домов, в которых проживают около четырех тысяч человек.

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