Губернатор Забайкальского края рассказала о главных проектах региона

На форуме губернатор Забайкалья Наталья Жданова планирует заключить не менее десяти важных соглашений и, по ее словам, уже за первые часы работы удалось оформить три. Главное из них - долгожданное соглашение с компанией "Норильский никель".
Первое - рассказывает Наталья Жданова - касается Быстринского ГОКа. - Его смысл в том, что мы совместно с компанией создаем в регионе некую площадку, призванную обеспечить предпринимателей Забайкальского края, представителей малого и среднего бизнеса - доступом к обслуживанию потребностей комбината. То есть к строительным подрядам, ремонтам инфраструктуры, поставкам различных услуг и так далее.
Второе соглашение - с Байкальской горной компанией (БГК). Она реализует прорывной проект, строительство ГОКа на Удоканском месторождении. Смысл соглашения с БГК - компания становится нашим партнером в организации "Точки кипения", проекта частно-государственного партнерства, призванного обеспечить освоение Удокана - самого масштабного комплексного рудного месторождения страны.
Третье - соглашение с Российским экспортным центром. Его цель - продвижение нашей продукции на внешние рынки, реализация экспортного потенциала Забайкальского края.
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