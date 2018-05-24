Трутнев рассказал о реформах геологоразведки и переработки леса

Лесопоперерабатывающую отрасль ждут изменения. Об этом сообщил полпред президента в ДФО вице-премьер Юрий Трутнев. В частности, планируется скорректировать механизм распределения лесных участков.

Конкретные поправки в законодательство будут представлены на Восточном экономическом форуме, хотя основные направления, которые требуют изменений, ясны уже сегодня, сообщил он, отвечая на вопрос "Российской газеты".

"В какой блок законодательства ни начинаешь погружаться, обнаруживаешь, что он не до конца настроен в интересах инвесторов. Простой вопрос - у нас толком последние годы не строились целлюлозно-бумажные комбинаты, - сказал он. - Лес разобран давно, люди пилят, отправляют непереработанный в Китай, у них все хорошо. А механизма, который позволял бы перераспределять лес в пользу инвестора, обеспечивающего приток инвестиций и высокую степень переработки, у нас нет". Так быть не должно, уверен вице-премьер.

Требует корректировки и законодательство о геологоразведке. "Дальний Восток - огромная территория, но слабо изученная. Провел изучение, нашел участок недр федерального значения, но его нельзя получить, если компания с иностранными инвестициями. Или пионерная компания, которая выходит не разрабатывать месторождение, а только провести геологическое изучение и продать геоинформация как свой продукт. А как продать? Лицензия не продается, это государственное разрешение, которое выдано конкретной компании. Можно продать вместе с компанией, но это совершенно другая история. Компанию не все хотят покупать, многие хотели бы получить именно лицензию на месторождение. Таких возможностей тоже в законе нет, поэтому нам много что надо переделать", - пояснил он.