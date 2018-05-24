На Кубани появились подробности ЧП с ребенком в больнице

Минздрав Кубани рассказал подробности гибели после обращения в больницу Армавира четырехлетней девочки. Как утверждают чиновники, родители погибшей отказались от госпитализации ребенка, что и стало причиной летального исхода.

Как уже писала "РГ", региональное управление СК РФ уже возбудило уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней. Выяснилось, что трагедия произошла еще 17 февраля текущего года. В то утро жительница Ставропольского края привела в армавирскую поликлинику свою маленькую дочь, у которой несколько дней держалась повышенная температура. После осмотра они отправились домой, где спустя несколько часов ребенок скончался. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной стал сепсис.

- Родители девочки обратились за консультацией в поликлинику. У ребенка была одышка, вялость, повышенная температура, носовое кровотечение. В медучреждении им выдали направление на госпитализацию. Но от предложенной помощи по транспортировке из поликлиники в стационар родители отказались, сославшись на наличие личного транспорта. Однако, направились они не в больницу Армавира, а в соседний регион - по месту жительства, где ребенок и скончался, - сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Краснодарского края.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.