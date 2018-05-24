В Ростовской области при обрушении в шахте погиб рабочий

Региональное управление СК РФ выясняет причины обрушения горной породы в шахте, в результате которого погиб рабочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в городе Шахты. Работник предприятия "Октябрьская-Южная" получил множество травм и переломов с повреждением ткани легкого, от которых в результате скончался.

Следователи завели уголовное дело по факту нарушения безопасности ведения горных работ. По информации следственного комитета, генеральным директором предприятия не были выполнены необходимые требования законодательства в этом плане. Он допрошен как подозреваемый, также дали показания 40 работников шахты в качестве свидетелей.