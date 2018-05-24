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24.05.2018 09:20
Проект: В регионах

В Югре проходит форум молодых геологов и нефтяников

Текст: Елена Панова
В Ханты-Мансийске начала работу конференция молодых специалистов, работающих в организациях, деятельность которых связана с использованием участков недр на территории Югры. В этом году мероприятие посвящено 70-летию начала геологоразведочных работ в Западной Сибири.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Открытие месторождений углеводородов на долгие годы определило базу социально-экономического развития страны, -отметил, обращаясь к участникам форума, заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев. - Это изменило геополитический баланс в мире. Современные геологи сохранили верность традициям старших поколений, они совершают новые открытия, способствуют дальнейшему социально-экономическому развитию арктического региона, который обеспечивает экономическую стабильность и энергетическую безопасность всей нашей страны.

Отметим, на протяжении последних десятилетий Югра остается ключевым российским производителем нефти. С начала разработки в регионе добыто более 11 млрд 500 млн тонн нефти. По итогам 2017 года добыча достигла 235 млн тонн, что составляет чуть более 43 процентов от всей российской добычи. Пробурено в прошлом году 4811 новых добывающих скважин, что на 15 процентов больше, чем в 2016-м. В 2017 году на территории округа введено в разработку 8 новых месторождений, на которых уже сегодня добыто более 500 тысяч тонн.

На обеспечение нефтегазодобычи на месторождениях Югры эксплуатируется более 85 тысяч скважин, 110 тысяч километров трубопроводной системы сбора, подготовки и транспортировки нефти, около 300 установок предварительного сброса пластовой воды и 521 пусковая насосная станция.

- В Югре есть все возможности для того, чтобы осуществить промышленную и нефтяную революцию, - констатировал Алексей Забозлаев. - Наравне с производством у нас развиваются научные школы, научные центры. Важно расширять взаимодействие вузов, власти, бизнеса. Именно молодые работники отрасли должны внести заметный вклад в формирование новой модели умной экономики, основанной на инновациях в нефтедобывающей отрасли.

Участие в двухдневной работе конференции принимают порядка 260 человек из Югры, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Томска, Самары, Новосибирска, Республики Башкортостан и Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках программы работа по 13 профессиональным секциям, связанным с разведкой, разработкой и технологиями добычи углеводородов, основанным на новейших научных исследованиях и инновационных разработках.

На суд компетентного жюри молодые специалисты представят порядка 250 исследовательских и практических проектов. Конференцией предусмотрено 39 призовых мест и 10 поощрительных призов. По итогам мероприятия все призеры и победители будут награждены дипломами. Кроме того, каждый молодой специалист получит фирменный сертификат участника.

Официальный сайт правительства Югры.

 

По материалам Департамента общественных и внешних связей Югры

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