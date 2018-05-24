На Урале возбуждены дела о смерти младенцев в больнице

В городе Магнитогорске Челябинской области возбуждены два уголовных дела по факту смерти младенцев, попавших в больницу сразу после роддома. Действия медперсонала квалифицированы по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

- По предварительным данным, 12 мая в детской больнице скончалась новорожденная девочка, поступившая в тяжелом состоянии из родильного дома. 16 мая в лечебном учреждении умер мальчик, накануне выписанный с матерью из того же роддома, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников обоих медучреждений.

Расследование дела находится на контроле руководителя следственного управления, отметили в СК региона.