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24.05.2018 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале возбуждены дела о смерти младенцев в больнице

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Магнитогорске Челябинской области возбуждены два уголовных дела по факту смерти младенцев, попавших в больницу сразу после роддома. Действия медперсонала квалифицированы по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

В Заполярье начали проверку смерти младенца в больнице

- По предварительным данным, 12 мая в детской больнице скончалась новорожденная девочка, поступившая в тяжелом состоянии из родильного дома. 16 мая в лечебном учреждении умер мальчик, накануне выписанный с матерью из того же роддома, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников обоих медучреждений.

Расследование дела находится на контроле руководителя следственного управления, отметили в СК региона.

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