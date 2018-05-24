РФ предложила в ООН договориться о возвращении конфискованных активов

Москва предлагает разработать под эгидой ООН международно-правовой инструмент по распоряжению конфискованными активами. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по вопросам международного антикоррупционного сотрудничества Андрей Аветисян.

"Новый международный договор смог бы устранить существующие в настоящее время правовые пробелы, неопределенности и различия в юридических нормах разных государств, а также четко прописать меры по распоряжению арестованными, конфискованными и возвращенными активами", - сказал российский дипломат в среду на заседании Генассамблеи ООН, приуроченном к 15-й годовщине принятия Конвенции ООН против коррупции. Предлагаемый договор, по мнению Аветисяна, "мог бы также способствовать полной реализации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности", передает ТАСС.

В свою очередь генсек всемирной организации Антониу Гутерриш отметил, что от коррупционеров страдают как богатые, так и развивающиеся государства. По его словам, коррупция подпитывает конфликты и подрывает восстановление стран после кризисов.