Россия получила бесценные сведения об F-22 в Сирии

В ВВС США считают, что развертывание истребителей F-22 рядом со страной, где Россия разместила мощную группировку из самых современных систем ПВО, нанесло серьезный урон жизнеспособности самолета, так как Москва получила ценные разведывательные данных об F-22.

Специалисты отмечают, что радиолокационные системы российских ЗРС С-300В и С-400 способны охватить все воздушное пространство Израиля, Ливана, а также самой Сирии.

Замначальника штаба разведки США генерал-лейтенант ВВС Вералинн Джеймисон заявила: "Небо Ирака и особенно Сирии стало для них настоящей сокровещницей, так как там они смогли увидеть, как мы работаем. Наши противники наблюдают за нами, они учатся у нас". По словам генерала, Россия получила бесценную информацию, работая в воздушном пространстве Сирии.

Эксперты полагают, что элитный истребитель пятого поколения теперь потерял свое превосходство перед российскими самолетами. Россия, по их мению, узнала все основные секреты F-22, которые касаются стелс-технологий, оружия и возможностей силовой установки самолета. Также полученные данные могут быть использованы российскими конструкторами при проектировании собственных истребителей-невидимок.

Издание также указывает на опасность использования в Сирии новых самолетов F-35. "Боевые полеты F-35 над этой областью неизбежно дадут России ценную информацию о возможностях истребителя. Иранские системы ПВО также активны в регионе, и шанс проверить свои радары может стать ценной возможностью для Тегерана", - пишет издание.