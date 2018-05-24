Россияне стали реже экономить и охотиться за скидками

Доля россиян, которые не экономят, увеличилась за минувший год с 18 до 24 процентов. Об этом говорится в исследовании "Ромир", основанном на данных опроса 1500 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности во всех федеральных округах России.

За год сократилось число любителей скидок и промо-акций - с 36 до 33 процентов. Число любителей покупать товары более дешевых марок (оптимизаторов) также снизилось - с 31 до 27 процентов.

С 19 до 15 сократилось и число тех людей, которые сознательно отказываются от дорогих продуктов. "Такой подход к экономии более популярен среди мужчин, россиян старше 35 лет, для жителей малых городов и сельской местности. Стратегия "не покупаю дорогих продуктов" была зафиксирована в два раза чаще в ответах жителей городов-миллионников по сравнению с другими типами городов", - говорится в исследовании.

С 20 до 17 сократилось число россиян, которые покупают продукты впрок. По мнению президента "Ромира" Андрея Милехина, ощущение кризиса и необходимости тотальной экономии у россиян прошло, но вместе с тем они стали более рационально подходить к покупкам.