Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
24.05.2018,  
12:54
Текст: Руслан Мельников

Российский Су-57 сравнили с китайским истребителем J-20

Сравнение новейших истребителей пятого поколения России и Китая провели в США. При анализе возможностей российского Су-57 и китайского J-20 были изучены характеристики машин и задачи, которые ставились при создании самолетов.

Как отмечает The National Interest, и Россия, и Китай разрабатывают истребители пятого поколения, "чтобы бросить вызов господству США". Однако при этом используются разные подходы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В США рассказали, на что F-15 рассчитывает в бою с российским Су-57

Издание признает, что Су-57, даже при наличии действующего двигателя АЛ-41Ф1, превосходит китайского конкурента по маневренности и сверхзвуковым характеристикам. Однако эффективность Су-57 вырастет еще больше при установке нового двигателя, известного как "тип 30".

Проблемой китайского самолета в публикации называется отсутствие подходящего реактивного двигателя. The National Interest пишет, что сейчас, по всей видимости, на эту машину установлен двигатель российского производства. И хотя в Китае разрабатывается новый двигатель, американское издание сомневается в том, что он повысит маневренность J-20 до уровня Су-57.

При этом в качестве преимущества "китайца" называется большая скрытность. Это автор публикации объясняет это тем, что при создании J-20 были использованы технологии, схожие с теми, что применялись при разработке американских F-22 и F-35. А вот выделить превосходство чьей-либо авионики, американское издание затруднилось.

Фото: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Katerina Slivinske / wikimedia.org
Не долетит до цели: F-35C раскритиковали за малый боевой радиус

В заключение The National Interest подчеркивает, что у российского и китайского истребителя пятого поколения изначально были разные приоритеты. Так, J-20 предполагается использовать в качестве дальнего ударного самолета, который создавал бы угрозу американским базам и военным объектам в Тихом океане, а также самолетам-заправщикам и десантным воздушным судам. Китайский истребитель, по всей видимости, не планируется применять для воздушного боя с американскими F-22 или F-35 за исключением случаев самообороны.

"Напротив, российский Су-57 - это машина достижения превосходства в воздухе, предназначенная для охоты на американские истребители, такие как F-22 и F-35", - говорится в публикации.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
самолеты
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
В Южной Корее военнослужащих заменят роботы 11:24
Не долетит до цели: F-35C раскритиковали за малый боевой радиус 23.05.2018
Истребители F-35 впервые применили в бою 22.05.2018
Китай
Фото: Болат Шайхинов / РИА Новости
Казахстанский "Барыс 6х6" получил российский боевой модуль от БТР-82А 23.05.2018
Сирия может найти замену С-300 в Иране, КНДР или Китае 21.05.2018
Радар Су-30 засек китайский самолет-невидимку 18.05.2018
истребители
Фото: U.S. Navy/wikimedia.org
В США решили отказаться от ракет Tomahawk 23.05.2018
США модернизируют "Ковер-самолет" 23.05.2018
Индия может отказаться от французского истребителя в пользу Су-30МКИ 17.05.2018