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24.05.2018,  
12:38
Текст: Светлана Цыганкова

Сирийские трофеи российских саперов показали на видео

Новейшую технику военных российских инженеров показали на видео в Международном противоминном центре. Именно там проходит третья международная конференция по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Инженеры показали участникам конференции роботов и противоминное оборудование. Его, кстати, уже испытали в Сирии. По словам специалистов, бомбы, которые там обезвреживали, экстремисты применяют в разных странах. Поэтому навыки российских саперов полезны и другим государствам.

Здесь все приближено к реальной обстановке: темные клетушки боевиков, где они готовят диверсии, самодельные химические лаборатории, на полках - боеприпасы. Казалось бы, безобидные вещи - банка с кофе, которая начинена взрывчаткой, или книга с тротиловой шашкой вместо страниц. Как делились впечатлениями представители армий зарубежных государств, информация о новинках и опыт российских специалистов очень интересен и важен.

В противоминном центре показали также самые современные средства инженерного вооружения - защиту сапера, поиск мин и взрывоопасных предметов. Продемонстрировали подводное разминирование, инструменты, применяемые при разминировании и очистке местности. Кроме того, зарубежные делегации смогли понаблюдать за действиями подвижной группы разминирования на многофункциональном мобильном комплексе разминирования "МИКР", мобильном робототехническом комплексе "Уран-6".

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