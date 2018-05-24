Трейлер: Пол Дано дебютирует как режиссер драмой с Джейком Джилленхолом

Вышел первый трейлер семейной драмы Пола Дано "Дикая жизнь" (Wildlife).

Для истинного хамелеона актерской профессии Дано это станет дебютной лентой. В основе адаптированного сценария, над которым Пол Дано работал со своей дамой сердца, актрисой Зои Казан, лег одноименный роман Ричарда Форда.

Критики уже очень высоко отозвались о первой режиссерской работе актера, назвав ее очень близкой к идеальной.

В центре сюжета, в котором повествование ведется от лица 16-летнего Джо Бринсона, будут показаны упадок и разложение одной американской семьи.

В стране кризис, его отец сидит без работы и вынужден отправиться сражаться с пожарами, а мать тем временем начинает проявлять недвусмысленное внимание к другому мужчине.

В ролях: Джейк Джилленхол, Кэри Маллиган, Эд Оксенбульд и Билл Кэмп.

Релиз в прокате РФ намечен на 18 октября.