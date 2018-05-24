УЕФА утвердил изменения правил финансового fair play

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил изменении в правилах финансового fair play. Об этом рассказал журналистам президент организации Александер Чеферин.

Реформы обсуждались и были утверждены на заседании исполкома УЕФА. Как подчеркнул Чеферин, это важный шаг для увеличения прозрачности финансовых операций в современном футболе.

"Внедрение мер для более активного мониторинга и оценки состояния клубов очень важно для улучшения прозрачности финансовых процессов, - заявил Чеферин. - Мы углубляем контроль над пассивами клубов, их долгами и затратами на трансферы. Среди утвержденных изменений есть очень существенные моменты. В частности, со следующего сезона клубы будут должны публиковать информацию о своем финансовом состоянии - это касается, в том числе, премий футболистам и агентам".

Все изменения были согласованы с национальными футбольными федерациями и европейскими лигами, а также Ассоциацией европейских клубов и Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов. Помимо аспекта, обозначенного Чеферином, стоит отметить, что будут улучшены механизмы финансового учета и отчетности по футбольным операциям, в частности, по трансферам.

Большее внимание будет уделяться прогнозированию возможных финансовых проблем тех или иных клубов. А внедрение новых финансовых показателей позволит установить более строгий контроль над клубными бюджетами. Это, в том числе, допустимый коэффициент уровня задолженности и индикатор дефицита трансферов, который позволит контролировать переходы, превышающие определенную сумму.

Ряд требований касается защиты интересов молодых футболистов и их обучения. Многие аспекты касаются медицины, а также усовершенствования программ развития молодых игроков. Кроме того, будут сформированы новые стандарты развития женского футбола в Европе.

Правила финансового fair play, напомним, были введены с сезона-2011/12. Помимо нюансов, суть заключается в том, что клубы не могут тратить на покупку футболистов большую сумму, чем они зарабатывают за сезон. А каждый участник еврокубков перед началом турниров должен подтверждать, что не имеет никаких задолженностей и просроченных финансовых обязательств.