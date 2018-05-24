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24.05.2018,  
11:24
Текст: Светлана Цыганкова

В Южной Корее военнослужащих заменят роботы

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

В Южной Корее собираются сделать смешанные воинские подразделения, которые будут состоять из людей и роботов. К формированию подобных подразделений в стране приступят с 2024 года.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Об этом сообщили в министерстве обороны Южной Кореи, сообщает издание Defense Aerospace. Роботами намерены укомплектовать различные виды войск. А причина в том, что в Южной Корее сокращается численность населения - демографический кризис. Как предполагают эксперты, к 2050 году количество населения сократится с нынешних 50 миллионов человек до 40. Снижение численности населения сказывается и на укомплектованности вооруженных сил.

Как считают в Минобороны Южной Кореи, формирование смешанных подразделений поможет сохранить численность и боеспособность армии. В военном ведомстве даже провели исследование и пришли к выводу, что лишь разведывательные роботы помогут заменить в войсках от 500 до 600 человек. Еще две тысячи можно освободить с помощью автономных боевых турелей на самоходных гаубицах K9 Thunder.

В итоге, армия может использовать беспилотные разведывательные средства, беспилотные летательные аппараты, беспилотные роботы обнаружения мин и другие роботы. Все они будут взаимодействовать с военнослужащими своего подразделения.

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