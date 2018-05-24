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24.05.2018 20:54
Рубрика: В мире

Битва за рельсы

Во Франции сотрудники железных дорог провели референдум
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск №7575 (112)
Давно такого во Франции не было: скоро пойдет третий месяц, как длится невиданная по своим масштабам и длительности стачка железнодорожников, а их решимость продолжать борьбу не дает сбоев.

Подтверждение тому - внутренний референдум, проведенный по инициативе профцентров. Его итоги подвели только что: почти 95 процентов из тех, кто принял участие в голосовании в депо, ремонтных мастерских и офисах национальной железнодорожной компании SNCF, проголосовали против правительственной реформы. Той самой, которая призвана поставить крест на особом статусе предприятия и его персонала, а в близкой перспективе открыть для конкуренции французский рынок рельсовых перевозок, на чем настаивают чиновники Еврокомиссии в Брюсселе.

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В правительстве Эдуара Филиппа, судя по всему, надеялись, что со временем железнодорожники выдохнутся и смирятся со своей участью. И для этого, надо сказать, предприняли немалые усилия. Несмотря на протесты профсоюзов, законопроект реформы был представлен в Национальном собрании, нижней палате французского парламента, и благодаря тому, что сторонники правительства обладают там большинством, смогли утвердить его в первом чтении. В четверг этот документ начнут обсуждать в сенате. Правда, исход дебатов в верхней палате пока трудно предсказать, хотя бы потому, что в этот же день начался новый раунд битвы на рельсах, которой в истории Франции нет прецедента.

Почему? Да потому, что стачечники придумали новую форму борьбы: они прекращают работу на двое суток каждые пять дней, что здесь получило название "пунктирной забастовки". В самом начале было объявлено, что она продлится три месяца, а в случае необходимости и сверх этого срока, что станет для страны настоящей катастрофой. Ведь в июле начинается период отпусков, а это значит, что многим гражданам придется добираться до морей, гор и океанов скорее всего на перекладных, хотя бы потому, что персонал главного национального авиаперевозчика "Эр Франс" также то и дело устраивает забастовки.

В проигравших оказались миллионы пассажиров французских железных дорог

А пока в этот четверг французам опять, уже в 22-й раз (!) за эту весну, пришлось давиться в поездах и электричках: из депо не вышли свыше 40 процентов сверхскоростных экспрессов TGV, половина междугородних и региональных электропоездов. Народ устал и начинает роптать. Причем критические стрелы летят как в адрес забастовщиков, хотя многие по-прежнему солидарны с их борьбой, так и в правительство, которое, затеяв войну на истощение, решило во что бы то ни стало сломить сопротивление железнодорожников. Кто выйдет из этой битвы победителем, пока трудно сказать. В проигравших же сегодня - миллионы людей.

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