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Бегемоты заступились за антилопу, на которую напали крокодилы

25.05.2018,  
01:19
Текст: Вадим Давыденко
Фото: Андрей Максимов / РИА Новости Фото: Андрей Максимов / РИА Новости
Фото: Андрей Максимов / РИА Новости
Неуклюжие африканские бегемоты в действительности не так грубы и толстокожи, как хотят казаться. В трудный момент они готовы протянуть лапу помощи и защитить хрупкую даму от шайки хулиганов. Совершенно безвозмездно, между прочим.

Именно так всё и было в парке Крюгера в ЮАР: молодая антилопа замешкалась на водопое, залюбовавшись своим отражением, и оказалась в окружении троицы крокодилов, настроенных весьма недвусмысленно. Стайка антилоп-подружек мгновенно исчезла, а хищники поволокли растерянную жертву на глубину реки.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Всё закончилось бы быстро и печально, не окажись поблизости несколько флегматичных бегемотов. Неизвестно, почему они решили вступиться за попавшую в трудную жизненную ситуацию даму - всё-таки разные виды млекопитающих, совсем непохожие - но спустя пару минут зубастые хулиганы были вынуждены ретироваться, а антилопа, хромая, выбралась на берег.

Примечательно, что вытащив жертву из крокодильих глоток, бегемоты сразу же потеряли к ней интерес и вернулись к водным процедурам и поискам съестного. Всё-таки недостаточно воспитаны, увы.

животные
Фото: Acer
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