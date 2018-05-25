Начались съемки третьего сезона сериала "Семья Светофоровых"

21 мая в Москве стартовали съемки третьего сезона сериала "Семья Светофоровых", сообщает пресс-служба телекомпании "Формат ТВ".

Зрителей ждут новые встречи с полюбившейся семьей Светофоровых - папой Семеном, инспектором ДПС капитаном полиции (Алексей Моисеев), мамой Светланой (Ольга Чудакова) и их детьми - Артемом (Андрей Шишков), Лизой (Мирослава Михайлова) и маленьким Семеном Семенычем (Влад Владимиров), а также дедушкой - майором Госавтоинспекции в отставке Степаном Ивановичем Светофоровым, - его играет всенародно любимый Борис Щербаков - и бабушкой Серафимой Михайловной - статной дамой с искрометным чувством юмора, которую играем великолепная Ольга Науменко.

Проект "Семья Светофоровых" получил путевку в жизнь в 2016 году. Сериал о правилах дорожного движения, которые подаются в легкой для восприятия, понятной ребенку игровой форме (в сериале много графики и анимации), создается телекомпанией ФОРМАТ ТВ в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" по заказу ФКУ Дирекция Программ ПБДД.

С первого выхода в эфир "Светофоровы" снискали народную любовь и заняли лидирующие позиции в рейтингах телеканала "Карусель". Так, второй сезон посмотрели 23% зрителей в возрасте от 4 до 17 лет (согласно Mediascope TV Index), а на YouTube "Светофоровы" набрали 13 миллионов просмотров только за первые два месяца официальной трансляции. Настоящим хитом среди зрителей стал и саундтрек к сериалу - "Светофоровых все знают" от композитора Виктора Чайки.

В первый день съемок бессменный режиссер всех сезонов Артур Богатов ("Воронины", "Папины дочки") в присутствии съемочной группы и актеров разбил символическую тарелку, на которой по традиции расписались создатели фильма - он сам, Оксана Барковская - генеральный продюсер и автор идеи, ее соавторы - креативный продюсер Ирина Гурьянова, исполнительный продюсер Наталья Бернякова, оператор Станислав Юданов, сценаристы Родион Белецкий, Михаил Палатник, Марина Кошкина. "Давайте взорвем этот танцпол!", - призвал режиссер, после чего тарелка разлетелась на куски, которые, впрочем, в момент были подобраны участниками проекта - на удачу и добрую память. "Удачи всем нам!", - пожелал Артур Богатов и скомандовал "Мотор".

По случаю первого дня съемок на площадке собрались почти все самые яркие звезды и звездочки "Светофоровых". Встреча получилась по-настоящему долгожданной и очень семейной. Ребята говорили, что успели соскучиться за время перерыва, а Оксана Барковская отметила, что дети Светофоровы за почти уже три сезона стали для нее как родные. "Я люблю их всех, как своих, мне интересно, чем они живут не только на съемочной площадке, но и в жизни, - заметила она. - Поэтому наша встреча сегодня получилась интересной и насыщенной новостями", - поделилась своими чувствами генеральный продюсер сериала.

В новый съемочный период младшие Светофоровы входят заметно повзрослевшими. Так, все присутствующие отметили, что Лиза (Мирослава Михайлова) с момента завершения прошлых съемок превратилась из подростка в прекрасную молодую девушку. "Я даже немного растерялся", - признался по этому поводу ее кино-папа Алексей Моисеев. "Да, все отмечают перемены", - отметила сама Мирослава.

Кстати, первый день съемок совпал с еще одним знаменательным событием. 21 мая - день рождения актрисы Ольги Чудаковой, "мамы" большого дружного кино-семейства. Именинницу поздравляли прямо на площадке, - Артур Богатов преподнес ей бордовые розы и от имени всей съемочной команды передал Ольге самые теплые пожелания.

Съемочный процесс набирает обороты, - уже осенью этого года третий сезон под названием "Семьи Светофоровых. Продолжение" увидят зрители телеканала "Карусель". Помимо новых сюжетных линий, их ждут и новые встречи со звездами, которые уже традиционно играют в сериале самих себя. Так, в "Светофоровых" уже снимались телеведущая Ирина Муромцева, "сам себе режиссёр" Алексей Лысенков, актеры Мария Машкова и Игорь Письменный, теле- и радиоведущая Светлана Зейналова, дрессировщик Аскольд Запашный, известные исполнители Денис Клявер, Митя Фомин, Сергей Ашихмин, Юта, Анжелика Агурбаш, Ева Польна, Слава и многие-многие другие.

Кто из звезд телевидения, кино, театральной и музыкальных сцен снимется в новом сезоне, создатели пока держат в тайне, которую зрители телеканала "Карусель" узнают уже этой осенью.