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25.05.2018,  
14:10
Текст: Светлана Цыганкова

Новый экспортный беспилотник "Орлан-10Е" презентовали в Казахстане

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Беспилотник "Орлан-10" Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Беспилотник "Орлан-10" Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В России разработали экспортную модификацию беспилотного летательного аппарата "Орлан-10", который назвали "Орлан-10Е". В Казахстане на международной выставке вооружений KADEX 2018, которая в эти дни проходит в Астане, беспилотник презентовали.

Фото: Болат Шайхинов / РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, система "Орлан-10Е" состоит из двух-четырех беспилотных летательных аппаратов, пускового устройства катапультного типа и целевой нагрузки. У беспилотников дневные фото- и видеокамеры, тепловизионный прибор, система мониторинга сотовых сетей стандарта GSM или средств обнаружения радиостанций тактического уровня. Они могут нести датчики для мониторинга - метеорологического, радиационного, химического и биологического.

Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10Е" имеет вес 18 килограммов. Размах его крыла - 3,1 метра. Он может летать десять часов с максимальной дальностью до 300 километров. Скорость полета - от 70 до 150 километров в час. Кроме того, "Орлан-10Е" в состоянии взлетать при порывах ветра до 15 метров в секунду. Имеет помехозащищенные линии связи. Транспортируется беспилотник автомобилем с прицепом.

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