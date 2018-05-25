Новый экспортный беспилотник "Орлан-10Е" презентовали в Казахстане

В России разработали экспортную модификацию беспилотного летательного аппарата "Орлан-10", который назвали "Орлан-10Е". В Казахстане на международной выставке вооружений KADEX 2018, которая в эти дни проходит в Астане, беспилотник презентовали.

Как сообщает ТАСС, система "Орлан-10Е" состоит из двух-четырех беспилотных летательных аппаратов, пускового устройства катапультного типа и целевой нагрузки. У беспилотников дневные фото- и видеокамеры, тепловизионный прибор, система мониторинга сотовых сетей стандарта GSM или средств обнаружения радиостанций тактического уровня. Они могут нести датчики для мониторинга - метеорологического, радиационного, химического и биологического.

Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10Е" имеет вес 18 килограммов. Размах его крыла - 3,1 метра. Он может летать десять часов с максимальной дальностью до 300 километров. Скорость полета - от 70 до 150 километров в час. Кроме того, "Орлан-10Е" в состоянии взлетать при порывах ветра до 15 метров в секунду. Имеет помехозащищенные линии связи. Транспортируется беспилотник автомобилем с прицепом.