Модернизированную зенитную установку ЗУ-23М, установленную на шасси автомобиля-вездехода "Урал-4320-31", продемонстрировали на территории Учебного центра Отдельной дивизии оперативного назначения Росгвардии. Показ состоялся в рамках научно-технического форума "День передовых технологий правоохранительных органов-2018", который проходит в эти дни в подмосковной Балашихе.

Спаренные 23-мм скорострельные пушки стали непременным атрибутом большинства вооруженных конфликтов последних сорока лет. Устанавливать такие орудия на "Уралы" начали еще во время афганской войны. Активно они применялись во всех войнах и конфликтах, полыхавших на постсоветском пространстве. В настоящее время "зушки" в Сирии помогают истреблять международных террористов.

Работники "Конструкторского бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана" основательно доработали проверенную многолетней эксплуатацией зенитную установку.

Первое, что бросается в глаза: расчет получил бронезащиту, спасающую от пуль калибра 7,62 мм и осколков гранат.

Благодаря наличию современного прицела, у бойцов появилась возможность поражать цели в любое время суток, в том числе в сложных метеоусловиях. Также обеспечивается прицельная стрельба в движении.

Дальность применения ЗУ-23М составляет от 20 до 2500 м, высота - от 10 до 1500 м.

Машина за 0,5 мин. может покинуть свою позицию и еще полминуты ей понадобится, чтобы быть готовой к стрельбе на новом месте. Боекомплект установки составляет 1000 снарядов.

По мнению военных экспертов, ЗУ-23М пригодится не только бойцам Росгвардии, но и подразделениям сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты Министерства обороны РФ. Также машина будет интересна зарубежным заказчикам.