Поддержка РФПИ помогает компаниям выходить в лидеры

Одним из наиболее ярких событий на ПМЭФ-2018 стали теледебаты РФПИ и телеканала "Россия 24": "Инвестиционный прорыв: инфраструктура и технологии будущего". В них принял участие генеральный директор компании "ФосАгро" Андрей Гурьев.

В теледебатах было отмечено, что в России сформировалась инфраструктура, объединяющая инвестиции ведущих суверенных фондов мира и лидирующие российские компании. Это дает возможность сочетать лучшую экспертизу и практику с уникальными возможностями российских компаний. Одним из основных вопросов, который обсудили участники, стал эффект от инвестиций при создании конкурентных преимуществ компаний на российском рынке и за рубежом.

В 2017 году Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сформировал консорциум ведущих инвесторов для участия в размещении акций "ФосАгро". Совместно с РФПИ в приобретении миноритарного пакета ценных бумаг участвовали Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ, и China Investment Corporation, ведущие фонды из стран Ближнего Востока (Кувейта, Катара, Бахрейна и ОАЭ), а также международные инвестфонды Европы и США. Сумма сделки составила 15 миллиардов рублей, было размещено 4,5 процента акций компании. Причем, по словам Андрея Гурьева, экспертиза и согласование проекта заняли всего неделю, а сама сделка была закрыта за час.

Компания "ФосАгро" - один из крупнейших в мире производитель минеральных удобрений - с 2011 года стала публичной. Ее акции торговались на Московской и Лондонской биржах. От SPO с участием РФПИ компания получила значительный эффект: free float превысил 25 процентов, ликвидность акций "ФосАгро" на Московской бирже выросла в пять раз, увеличился вес компании в ведущем индексе MSCI, расширилась география и структура инвесторов, котировки ценных бумаг побили исторические максимумы.

По мнению Андрея Гурьева, сегодня участие РФПИ в подобных сделках является своего рода знаком качества, так как доверие, которое сформировано этим фондом в России, уникально. Это, считает он, огромная заслуга руководства фонда.

За последние пять лет компания "ФосАгро" инвестировала в свое развитие 160 миллиардов рублей. В результате объем выпуска продукции за этот период вырос на 40 процентов - до рекордных 8,3 миллиона тонн, производительность труда на одного работника выросла в 2,5 раза - по динамике этого показателя компания признана лидером рейтинга газеты "Ведомости".

Последние три года "ФосАгро" демонстрирует ежегодный прирост по выпуску удобрений на 10 процентов, схожая тенденция и по апатитовому концентрату. В этом году компания планирует сохранить те же темпы роста.

В прошлом году "ФосАгро" построила самое мощное в настоящее время в России производство аммиака (760 тысяч тонн в год) и производство гранулированного карбамида мощностью 500 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект превысили 65 миллиардов рублей. Они позволят "ФосАгро" и дальше производить экологически чистые фосфорсодержащие удобрения, обеспечивая национальную и глобальную продовольственную безопасность, а также создадут значительный потенциал для наращивания производственных мощностей.

В ближайшие два года "ФосАгро" планирует направить на инвестиции не менее 50 миллиардов рублей, что позволит к 2020 году открыть новые производства серной и азотной кислоты, а также сульфата аммония, расширить мощности по производству сырья и рассмотреть варианты развития производственного комплекса в Волхове.

- Нам было легко работать с компанией "ФосАгро", потому что это публичная компания с большой историей, абсолютно конкурентоспособная на мировом рынке, фактически - мировой лидер, - подчеркнул генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. - Участие суверенных фондов в сделке было крайне важным, потому что компания работает на многих экспортных рынках. Но одно дело, когда она просто продает удобрения, хотя и очень успешно. И совсем другое, когда суверенный фонд заинтересован в том, чтобы она развивалась. Это порой меняет всю динамику переговоров. Не менее важно, чтобы такие примеры построения глобальных мировых лидеров на основе российских компаний вдохновляли других игроков рынка.

- "ФосАгро" ежегодно инвестирует около 500 миллионов долларов в развитие производства, но на это все же есть определенный лимит, - отметил Андрей Гурьев. - Приход таких серьезных партнеров, как суверенные фонды, в число наших акционеров - это гарантии дальнейшего развития компании, возможности строить новые мощности. РФПИ дает шанс сделать что-то большее. И особенно важно доверие фонда к нам.