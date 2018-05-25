В 2018 году исполняется ровно 30 лет с тех пор как Вальтер фон Кенел возглавил бренд Longines.

Работать в компании он начал еще в конце 1960-х - и говорит, что до сих пор не устал. Президент Longines не скрывает своих симпатий к России, сожалеет о том, что за несколько десятилетий наша страна существенно сократила импорт швейцарских часов и намерен снова побывать в Москве в июне, на скачках на приз президента РФ, партнером которых выступает Longines.

Какие перемены, на ваш взгляд, произошли в часовом бизнесе в последнее время?

Вальтер фон Кенел: Часовой мир сильно меняется каждые 15-20 лет. Вот, например, 20 лет назад Россия находилась примерно на 15 месте по импорту швейцарских часов, а сейчас опустилась до 23 места. Почему так происходит, вы знаете? Мне это не нравится. Нет, у самой Longines дела идут прекрасно: у нас нет проблем с ценами, потому что мы крупная компания, у нас нет проблем с таможней, потому что сейчас там нет коррупции. Но мы за это время потеряли покупателя в России. Китай для нас рынок номер один. Тем не менее в России мы открыли бутик в московском ГУМе, на месте De Beers. И кстати, в России я продаю часы не только русским, но и китайцам, которым при колебаниях курса стало выгодно покупать у вас - в Китае НДС гораздо выше, до 70 процентов.

Нам не нужно повышать цены - нашу марку традиционно знают и любят

А почему у вас такие успехи в Китае?

Вальтер фон Кенел: Потому что я работаю как раб на галерах - вот почему! У меня было больше 400 поездок по этой стране. Вы когда-нибудь пили китайский напиток майтай? В нем 43, 53, 63 градуса. Это даже для меня, который прослужил полковником швейцарской армии две тысячи дней, тяжело. Ладно, теперь серьезно. Наш доход почти два миллиарда швейцарских франков при выпуске около 1,4 млн часов в год. Нам не нужно повышать цены. Нашу марку традиционно знают и любят. И поскольку мы хотим быть еще успешнее, мы вкладываемся в маркетинг и привлекаем к работе в качестве послов бренда знаменитых людей - например, спортивных звезд.

На какие из новых моделей рекомендуете обратить внимание?

Вальтер фон Кенел: Прежде всего на новые версии Conquest со сверхточным кварцевым механизмом VHP. Longines всегда сохраняла в выпуске примерно 20% кварца. Но это совершенно особенный механизм, мы представили его в прошлом году в обсерватории Невшателя. У него погрешность всего около пяти секунд в год, в нем есть вечный календарь, второй часовой пояс, противоударная защита и защита от магнитных полей. Это не значит, что часы не реагируют на магнитное поле. Если поднести к ним магнит, секундная стрелка остановится. Но как только магнит убирают, стрелка догоняет отставание, потому что сам механизм - не стрелка - продолжает работу. И потом, когда часы с вечным календарем стоят меньше 1000 франков - это большое преимущество.

А что предлагаете тем, кто все же предпочитает механику?

Вальтер фон Кенел: У нас появилась линия Record, это хронографы с сертификацией COSC (Швейцарского института хронометрии) - впервые у Longines. В конце прошлого года мы сделали часы в стальном корпусе, сейчас предлагаем версию в золоте и биколорную - золото и сталь.

Мы начали использовать в механизмах и кремниевые спирали. Такой механизм с годовым календарем стоит в Longines Master Collection. Он может автоматически определять количество дней в месяце (30 или 31), для этого не нужна корректировка вручную.

Что именно, на ваш взгляд, гарантирует часам успех?

Вальтер фон Кенел: Успех заключается в мелочах: в форме стрелок, размере корпуса, шрифте цифр. Нужно смотреть, что продается по всему миру - и рассказывать именно об этих моделях. В общем, в июне приеду в Москву на скачки, там договорим. А пока - давай-давай, работай! (Последнюю фразу фон Кенел говорит по-русски и смеется - "РГ-ЧАСЫ").