Ракетный УАЗ: "Есаул" вооружили противотанковым комплексом "Корнет"

Бронированный автомобиль "Есаул", созданный на базе УАЗ "Патриот", вооружили противотанковым комплексом "Корнет". Новинку представили в Подмосковье, на II научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2018".

Внешне самоходная установка мало отличается от обычного ульяновского пикапа. Однако перед нами настоящая боевая машина, оборудованная бронезащитой, с пожаробезопасным топливным баком. В верхней части кузова смонтирован специальный кронштейн, на котором крепится ПТРК. В результате обеспечивается возможность применения оружия непосредственно с машины. Внутри кузова также перевозится боекомплект управляемых ракет.

Фото: Алексей Моисеев

По данным разработчиков, полная масса автомобиля - 3500 кг. Вес перевозимого груза - 1000 кг.

Длина противотанкового "Есаула" - 5110 мм, ширина - 1990 мм, высота - 1915 мм.

На автомобиль могут устанавливаться двигатели мощностью 114 и 135 л.с. В зависимости от этого запас хода составляет 680 км или 815 км соответственно. Максимальная скорость достигает 140 км/ч. Емкость топливного бака - 72 л. В расчет входят 4 бойца.

Сообщалось, что Росгвардия намерена приобрести "Корнеты" с тепловизионными прицелами. Данное высокоточное оружие может успешно применяться не только для борьбы с хорошо защищенными подвижными целями, но и для уничтожения снайперских гнезд и других огневых точек террористов.