В Калининграде спустили на воду БДК "Петр Моргунов"

Спуск на воду большого десантного корабля (БДК) "Петр Моргунов" состоялся 25 мая на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.

В торжественной церемонии приняли участие представители заказчика - Министерства обороны РФ, Объединенной судостроительной корпорации, областные власти и работники завода.

"Петр Моргунов" водоизмещением 5000 тонн был заложен в июне 2015 года. Это крупнейший в классе больших десантных кораблей, входящих в состав ВМФ России. Он стал первым серийным БДК проекта 11711 разработки Невского проектно-конструкторского бюро. Это - новейшее развитие проекта 1171, по которому в 60-70-е годы калининградский завод построил серию из 14 кораблей.

Головной БДК серии - "Иван Грен" - уже завершил государственные испытания на Балтике. До конца мая его планируется передать заказчику - Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе завода.

Свое имя корабль получил в честь генерал-лейтенанта Петра Алексеевича Моргунова, первого кавалера Ордена Нахимова I степени, начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны.

Справка "РГ"

Корабли проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования. БДК "Петр Моргунов" имеет дальность плавания до 4 тысяч морских миль, что позволит ему выполнять задачи в дальней морской зоне.

Длина БДК - 120 метров, ширина - 16,5. Он может взять на борт до 300 десантников или 13 танков, 35 БТР или БМП. На вооружении - шестиствольные автоматические пушки калибром 30 миллиметров, в авиационной группе - два вертолета Ка-29.