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25.05.2018,  
09:00
Текст: Руслан Мельников

Начались испытания новейшего российского истребителя МиГ-35

В России стартовали испытания истребителя МиГ-35.
Фото: Корпорация "МиГ" Фото: Корпорация "МиГ"
Фото: Корпорация "МиГ"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря. Он заявил, что "госиспытания уже идут".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
МиГ-35 могут модернизировать до истребителя пятого поколения

Ранее глава ОАК сообщил, что серийные поставки МиГ-35 предполагается начать с 2019 года. Также стало известно, что новые истребители сразу после испытаний должна получить группа высшего пилотажа "Стрижи".

МиГ-35 является многофункциональным легким истребителем поколения "4++" с возможностями, максимально приближенными к возможностям самолетов пятого поколения. Новый истребитель может использоваться для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов высокоточным оружием, не входя в зону действия средств ПВО противника. Истребитель оснащен новым радаром и электроникой. Машина считается довольно неприхотливой и может садиться на грунтовую полосу.

Со временем предполагается заменить на МиГ-35 весь парк легких истребителей.

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Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
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