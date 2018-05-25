Начались испытания новейшего российского истребителя МиГ-35

В России стартовали испытания истребителя МиГ-35.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря. Он заявил, что "госиспытания уже идут".

Ранее глава ОАК сообщил, что серийные поставки МиГ-35 предполагается начать с 2019 года. Также стало известно, что новые истребители сразу после испытаний должна получить группа высшего пилотажа "Стрижи".

МиГ-35 является многофункциональным легким истребителем поколения "4++" с возможностями, максимально приближенными к возможностям самолетов пятого поколения. Новый истребитель может использоваться для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов высокоточным оружием, не входя в зону действия средств ПВО противника. Истребитель оснащен новым радаром и электроникой. Машина считается довольно неприхотливой и может садиться на грунтовую полосу.

Со временем предполагается заменить на МиГ-35 весь парк легких истребителей.