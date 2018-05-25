В Крыму будут готовить специалистов гражданской авиации

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Крым и Ульяновским институтом гражданской авиации. Планируется, что известный вуз откроет свой филиал на полуострове, который будет готовить специалистов для авиации. Об этом сообщает пресс-служба главы РК.
Документ подписали глава Крыма Сергей Аксенов и ректор Ульяновского института гражданской авиации Сергей Краснов.
- То что учебное заведение, обучающее летчиков гражданской авиации, будет представлено в Крыму - это престиж региона, рабочие места и деньги в местные бюджеты, - пояснил Аксенов. - При сегодняшнем развитии гражданской авиации в стране необходимо формировать пул молодых специалистов. Этим и будем заниматься.
В свою очередь ректор вуза Сергей Краснов сообщил, что необходимость в подготовке профессиональных кадров в крыму появилась в том числе в связи с открытием современного нового аэропорта в Симферополе.
Также Сергей Аксенов подписал на форуме дополнительное соглашение к ранее заключенному документу о сотрудничестве с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой.
Республика Крым представит на ПМЭФ проекты создания индустриальных парков в Бахчисарае и Феодосии, агропромышленного парка "Вересаево" в Сакском районе, комплекса для выращивания и переработки фруктов в Кировском районе. Отдельный стенд посвящен Ялтинскому международному экономическому форуму.
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