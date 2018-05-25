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25.05.2018,  
09:40
Текст: Николай Грищенко

Видео: По базе сирийских ВВС нанесен ракетный удар

В Сирии по одному из военных аэродромов в провинции Хомс, где базируется авиация правительственных сил, нанесен ракетный удар. Силы ПВО сбили две ракеты. Об этом сообщает информационное агентство САНА.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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"Сирийское ПВО сбило две ракеты на военном аэродроме в Центральном регионе и препятствует достижению ими целей" - цитирует информагентство представителя сирийской армии.

По его словам, ракетный обстрел совпал с непрекращающимися поражениями террористических организаций от сирийской армии, которая завершила очистку окрестностей Дамаска, на севере Хомса и Хама.

Более подробностей об отражении ракетной атаки, а также о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате обстрела не сообщается.

В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщает, что по аэродрому было выпущено четыре ракеты. Ранее РИА Новости сообщали, что в районе авиабазы "Аль-Дабаа" в Хомсе были слышны взрывы.

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