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25.05.2018,  
14:25
Текст: Николай Грищенко

Военно-транспортная авиация ЮВО получила всепогодные Ан-148

Дислоцирующаяся на юге России 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа получила два новых пассажирских самолета Ан-148. Транспортники уже поступили в одну из частей военно-транспортной авиации и приступили к плановым полетам.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Самолет Ан-148 оснащен двумя турбореактивными двигателями, современным пилотажно-навигационным оборудованием, пятью многофункциональными ЖК-индикаторами. Комплекс радиоэлектронного оборудования предусматривает возможность посадки в сложных метеорологических и ночных условиях. Новый узкофюзеляжный пассажирский самолет, собираемый на авиазаводе в Воронеже, способен совершать перелеты на расстояние до 4400 километров и перевозить 75 человек.

"Уже этим летом самолеты будут применять для перевозки оперативных и рабочих групп командования округа во время проведения различных учений и тренировок, так и для перевозки небольших групп личного состава", - отметили в военном ведомстве.

Экипажи новых самолетов прошли обучения в авиационном центре подготовки летного состава ВКС России.

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ВКС России
Фото: U.S Navy/Wikimedia.org
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