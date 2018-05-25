Постановление правительства Саратовской области от 23 мая 2018 года № 279-П "Вопросы Правительства Саратовской области"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области постановляет:

1. Переименовать министерство инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области в комитет по управлению имуществом Саратовской области.

2. Передать функции министерства инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области в сферах инвестиционной политики, развития внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей области министерству экономического развития Саратовской области.

3. Упразднить в составе Правительства Саратовской области должность министра инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области.

4. Учредить в составе Правительства Саратовской области должность министра Саратовской области - председателя комитета по управлению имуществом Саратовской области.

5. Комитету по управлению имуществом Саратовской области, министерству экономического развития Саратовской области совместно с правовым управлением Правительства области в двухнедельный срок представить предложения о внесении изменений в соответствующие правовые акты Губернатора области и Правительства области, а также о принятии необходимых правовых актов.

6. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, произвести за счет и в пределах средств областного бюджета текущего года, предусмотренных на содержание соответствующих органов исполнительной власти Саратовской области.

7. Управлению кадровой политики и государственной службы Правительства области в двухнедельный срок осуществить организационно-штатные мероприятия, связанные с реализацией настоящего постановления.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства области Ойкина В.Г.

9. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В.Радаев

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