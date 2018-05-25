Новости

Чемпионка Европы по плаванию умерла в возрасте 33 лет 16:37
Путин отметил важность обновления региональных управленческих команд 16:33
Макрон сравнил международные отношения с дзюдо 16:32
В Москве объем инвестиций вырос на 70 процентов 16:12
Трамп назвал заявление КНДР "хорошей новостью" 15:58
Подгузов: "Почту России" могут акционировать до конца года 15:54
Алексей Кравцов останется президентом Союза конькобежцев России 15:52
Путин: Россия изучает стратегическое развитие других стран 15:51
Бритни Спирс отказала в алиментах своему бывшему мужу 15:51
Казань закупила свыше 90 белорусских автобусов "МАЗ" 15:50
Володин назвал "громыханиями" попытки обвинить РФ в крушении Boeing 15:46
Лавров указал на предвзятый характер расследования крушения Boeing 15:38
В Миассе из-за штормового предупреждения отменили последний звонок 15:35
В Петербурге образовались "гудящие" пробки 15:32
Обвиняемый в изнасиловании продюсер Харви Вайнштейн арестован в США 15:27
Эмилия Кларк заинтриговала рассказом о концовке "Игры престолов" 15:24
На Кубани при пожаре в жилом доме погибли два человека 15:23
Вяльбе переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России 15:17
Россия и Беларусь обсудят программы по защите пострадавших на ЧАЭС 15:16
Правительство прорабатывает изменения в налоговый режим на ближайшие 6 лет 15:13
Путин оценил возможность либерализации экспорта газа в Европу 15:10
Москва назвала условия для диалога с Нидерландами по сбитому Boeing 15:05
Дивизион С-300 прикрыл Крымский мост от атак с воздуха 15:04
Силуанов: У Москвы могут отобрать часть налога на прибыль и отдать регионам 14:57
Путину подарили синего петуха 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 мая 2018 г.

Постановление правительства Саратовской области от 23 мая 2018 года № 279-П "Вопросы Правительства Саратовской области"

Дата подписания 23 мая 2018 г.
Опубликован 25 мая 2018 г.

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области постановляет:

1. Переименовать министерство инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области в комитет по управлению имуществом Саратовской области.

2. Передать функции министерства инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области в сферах инвестиционной политики, развития внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей области министерству экономического развития Саратовской области.

3. Упразднить в составе Правительства Саратовской области должность министра инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области.

4. Учредить в составе Правительства Саратовской области должность министра Саратовской области - председателя комитета по управлению имуществом Саратовской области.

5. Комитету по управлению имуществом Саратовской области, министерству экономического развития Саратовской области совместно с правовым управлением Правительства области в двухнедельный срок представить предложения о внесении изменений в соответствующие правовые акты Губернатора области и Правительства области, а также о принятии необходимых правовых актов.

6. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, произвести за счет и в пределах средств областного бюджета текущего года, предусмотренных на содержание соответствующих органов исполнительной власти Саратовской области.

7. Управлению кадровой политики и государственной службы Правительства области в двухнедельный срок осуществить организационно-штатные мероприятия, связанные с реализацией настоящего постановления.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства области Ойкина В.Г.

9. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В.Радаев

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией