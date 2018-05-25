Сергей Шнуров решил развестись с третьей женой

45-летний российский, ленинградский музыкант, певец и композитор, актер, шоумен, предприниматель, человек множества несомненных талантов Сергей Владимирович Шнуров развелся со своей последней супругой Матильдой.

Об этом Сергей Владимирович Шнуров сообщил через Instargam.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 25 Май 2018 в 6:38 PDT

"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо", - подписал Сергей.

В чем, наверное, при желании можно усмотреть сарказм или что-то еще. Например, пародию на аналогичные посты западных артистов, заполонившие социальные сети. А можно и не усматривать.

Елена "Матильда" Мозговая - третья супруга шоумена. Мозговая и Шнуров были женаты с 2010 года.

Ранее музыкант состоял в браках с Марией Исмагиловой (есть дочь Серафима 1993 года рождения, учится на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета) и со Светлана Костицыной, бывшим директором группы "Пеп-Си" (есть сын Аполлон 2000 гора рождения, названный так в честь поэта Аполлона Григорьева).

Кроме того, Сергей Владимирович состоял в длительных отношениях с актрисой Оксаной Акиньшиной, которой на момент начала тех отношений было пятнадцать лет.