СМИ: США введут санкции против КНДР на следующей неделе

Власти США намерены на следующей неделе ввести новые санкции в отношении КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

В Совете национальной безопасности Белого дома обсудили возможные военные действия и новое эмбарго в отношении КНДР. Речь идет о десятках новых санкций против Северной Кореи.

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп уведомил главу КНДР Ким Чен Ына, направив ему письмо, о решении отказаться от участия в диалоге, запланированном на 12 июня в Сингапуре, сославшись на воинственные заявления Пхеньяна.