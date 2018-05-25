Технологии из Италии и Китая станут доступны российским компаниям

Агентством по технологическому развитию были подписаны соглашения с итальянской ассоциацией "Познаем Евразию" и китайской международной сетью трансфера технологий "ITTN". Документы со стороны Агентства завизировал генеральный директор Максим Шерейкин. Подписание произошло в рамках Петербургского международного экономического форума.
Подписанные соглашения предусматривают совместную работу в сфере технологического трансфера. В частности, стороны будут продвигать в Российской Федерации лучшие технологические решения мирового уровня.
АНО "АТР" и вместе с новыми партнерами намерены обмениваться технологическими запросами и проектными предложениями.
Кроме того, стороны будут содействовать приобретению современных иностранных технологий российскими организациями, а также принимать участие в формировании и реализации проектов, которые направлены на локализацию технологий на территории России. Агентство вместе с итальянским и китайским партнерами будут проводить экспертную оценку технологических решений для обоснования выбора технологий.
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