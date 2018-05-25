У хабаровского банка "Уссури" отозвали лицензию

Центральный банк РФ отозвал лицензию у банка "Уссури" из Хабаровска. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 25 мая 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Банк "Уссури" Банк "Уссури" (АО), рег. № 596, город Хабаровск", - говорится в сообщении регулятора.

Банк занимал 275-е место в банковской системе РФ по величине активов. Он не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Хабаровского края. Отмечается, что "Уссури" является участником системы страхования вкладов.