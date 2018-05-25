Видео: Индийские обезьяны ведут себя как гопники в подворотне

Обезьяны все-таки произошли от людей, что бы там не говорили ученые. Иначе как объяснить чисто человеческую лень и раздражительность у хвостатых приматов, неопрятность в быту и склонность к силовому выяснению отношений?

На видео, снятом в индийской деревеньке Супа в штате Гуджарат, видно, как несколько (не хочется даже и думать, что это была одна и та же обезьяна-рецидивист) животных терроризируют местное население, нападая как на мужчин, так и на женщин, на пешеходов и слишком медленно едущих байкеров. Разочек лишь можно говорить о том, что конфликт мог быть спровоцирован пешеходом, неосмотрительно показавшим животному средний палец, а в остальных случаях всё было, как с гопниками в подворотне: пошел не той дорогой, встретился глазами с агрессором, не понравился ему - получай!

Речь идет о двух десятках инцидентов в последнее время и это лишь то, что попало в объектив камер.

Пока местные эксперты ищут научное объяснение росту агрессии приматов, комментаторы в Youtube уже нашли лежащую на поверхности отгадку: "Планета обезьян. Революция".