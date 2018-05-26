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26.05.2018 14:49
Рубрика: Спорт

Алексей Сорокин возглавит оргкомитет по подготовке к Евро-2020

Текст: Илья Соболев

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин будет руководить и оргкомитетом по подготовке к грядущему первенству Европы "Россия-2020". Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

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"Мы активно ведем работу по подготовке к чемпионату Европы в Санкт-Петербурге. Это большой проект: его нельзя отложить в сторону и заниматься только чемпионатом мира. Решением бюро исполкома РФС была создана отдельная организация, АНО оргкомитет "Россия-2020", которую возглавил Алексей Леонидович Сорокин. Вместе с ним работает группа специалистов, прошедших заявочный процесс, подготовку к чемпионату мира", - рассказал Алаев.

Напомним, чемпионат Европы-2020 пройдет сразу в 12 городах. Санкт-Петербург примет три игры группового этапа турнира и один четвертьфинал. Они пройдут, соответственно, 13, 17, 22 июня и 3 июля.

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