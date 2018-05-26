Автомобили "Торнадо" начнут поступать в войска в 2018 году.

"Мы находимся на пороге поступления в ВС РФ абсолютно новых - перспективных и продвинутых - автомобилей, которые придут на замену, знаменитых "КамАЗов" и "Уралов". Это машины семейства "Торнадо", по которым мы уже имеем решение Генерального штаба начать переоснащение этими автомобилями подразделения тактического звена, и их развитие - защищенные автомобили семейства "Тайфун", - заявил начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России Александр Шевченко в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Машины уже прошли предварительные испытания и получили литеру "О", отметил он.

Новые бронеавтомобили "Торнадо" - это машины повышенной проходимости и грузоподъемности (от 16 до 20 тонн) с новым двигателем, трансмиссией и подвеской. При создании техники был учтен боевой опыт, полученный в Сирии.

По словам Шевченко, 2018 год станет переломным в деле получения новой техники. Он рассказал, что в рамках семейства "Торнадо" ведется разработка автомобиля с колесной формулой 4х4 грузоподъемностью 4-6 тонн, который в будущем заменит легендарную "шишигу" - ГАЗ-66.

Ранее сообщалось, что автомобили "Торнадо" прошли испытания на Эльбрусе и в песках Астрахани, показав отличные результаты.