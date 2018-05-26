Чистый доход РФС в 2017 году составил 161,7 млн рублей

Российский футбольный союз опубликовал отчет о финансово-хозяйственной деятельности организации в 2017 году. Согласно документу, чистый доход РФС составил 161,7 млн рублей.

Изначально бюджет на 2017 год предполагал доход в 3 млрд 263 млн рублей при расходах в размере 2 млрд 966,6 млн рублей. На выходе получились суммы, незначительно отличающиеся от запланированных. Доходы составили 3 млрд 340,1 млн рублей, а расходы - 3 млрд 178,1 млн рублей.

Если брать расходы, то из них 1 млрд 245,1 млн рублей были потрачены на сборные команды России, 221,5 млн рублей - на организацию и проведение спортивных мероприятий, 188,7 млн - на программы развития, 243,3 млн - на продвижение спонсоров и партнеров и 325,8 млн рублей на погашение кредиторской задолженности. К слову, в минувшем году Российский футбольный союз погасил ее полностью.

Что касается доходов за 2017 год, то из них целевые поступления и выплаты по итогам турниров от ФИФА, УЕФА и сторонних организаций составили 1 млрд 194,1 млн рублей, продажа маркетинговых прав принесла - 1 млрд 164 млн рублей, продажа коммерческих прав - 344,6 млн рублей, доходы в дни матчей - 93,3 млн рублей, лицензирование и сертификация - 62,5 млн рублей, и, наконец, прочие расходы - 43 млн рублей.