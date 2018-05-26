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26.05.2018 00:46
Рубрика: В мире

Останки 11 человек обнаружены в Мексике

В разных районах мексиканского города Саламанка (штат Гуанахуато) нашли тела 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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Преступники поместили трупы и расчлененные останки в черные мешки. Рядом с одним из них обнаружено послание с угрозами. Правоохранительные органы приступили к опознанию погибших.

В последнее время Мексика столкнулась с небывалым по масштабу разгулом насилия. В 2017 году в стране было совершено свыше 29 тысяч убийств - больше, чем когда бы то ни было за последние два десятилетия. За первые два месяца текущего года жертвами преступников стали более 4,2 тысячи человек.

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