Путин назвал одного из фаворитов предстоящего ЧМ по футболу
Одним из фаворитов чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, станет сборная Испании. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.
А когда журналисты спросили, кто выиграет мировое первенство, глава государства заявил, что безоговорочными победителями станут организаторы турнира. "Они на должном уровне организуют этот замечательный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой замечательной мировой игры", - подчеркнул президент.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России. Наша национальная команда на групповом этапе встретится со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. А сборная Испании сыграет с Португалией, Ираном и Марокко.
Представлена официальная песня ЧМ-2018
Представлена официальная песня чемпионата мира по футболу-2018. Ее исполнителями стали Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи. Артисты выступят с этой композицией перед финальным матчем турнира
Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной
Артем Дзюба впервые за 355 дней вышел на тренировку в составе сборной по футболу. После этого он рассказал журналистам о том, что чувствует себя на 600 процентов в национальной команде, и поделился мнением, как должна играть сборная на ЧМ
Массимо Бузакка: Видеоарбитр должен оградить футбол от громких скандалов
Глава судейского департамента ФИФА, рефери Массимо Бузакка в интервью "РГ" рассказал о новом этапе эксперимента с видеоповторами, который будет проходить на ЧМ-2018. Он также сообщил, что судьи приедут в Россию раньше футболистов