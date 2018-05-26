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26.05.2018 03:55
Рубрика: Спорт

Путин назвал одного из фаворитов предстоящего ЧМ по футболу

Одним из фаворитов чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, станет сборная Испании. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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А когда журналисты спросили, кто выиграет мировое первенство, глава государства заявил, что безоговорочными победителями станут организаторы турнира. "Они на должном уровне организуют этот замечательный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой замечательной мировой игры", - подчеркнул президент.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России. Наша национальная команда на групповом этапе встретится со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. А сборная Испании сыграет с Португалией, Ираном и Марокко.

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