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26.05.2018 13:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

По Крымскому мосту проедут потомки Николая II

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Великая княгиня Мария Владимировна Романова проедет по открывшемуся Крымскому мосту. Глава Российского императорского дома посетит республику в честь с 235-летия со дня вхождения полуострова в состав Российской империи и подписания указа Императрицы Екатерины II об основании Черноморского флота.

Фото: www.most.life
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Как сообщил РИА Новости советник канцелярии главы дома Романовых Владислав Пилькевич, княгиня прибудет в Крым 28 мая. Ее будет сопровождать цесаревич Георгий Михайлович Романов.

Он отметил, что проезд по Крымскому мосту запланирован для того, чтобы еще раз напомнить миру об исторической принадлежности Крыма России. Также Пилькевич напомнил, что построить мост через Керченский пролив собирался еще император Николай II.

Мария Романова уже не в первый раз посещает Крым. В 2013 году она ознакомилась с достопримечательностями полуострова, а в 2016 году открыла в Евпатории памятник Николаю II.

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