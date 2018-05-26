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26.05.2018 09:55
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор оштрафовал детские лагеря на 11,5 млн рублей

Текст: Евгений Гайва

Роспотребнадзор в ходе контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением требований к условиям отдыха и оздоровления детей выявил нарушения в 700 учреждениях. Эти загородные лагеря санаторного и палаточного типа, лагеря труда и отдыха, санатории, не соответствуют требованиям санитарных правил и фактически не готовы к приему детей, сообщили в ведомстве.

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В ходе контроля подготовки организаций отдыха и оздоровления детей к летнему сезону за выявленные нарушения санитарного законодательства было составлено более 3,4 тысяч протоколов об административном правонарушении. Организациям назначены административные штрафы на сумму более 11,5 миллиона рублей. Всего Роспотребнадзором проверено более 38 тысяч оздоровительных организаций, обратившихся за получением санитарно-эпидемиологических заключений.

По данным Министерства образования России в летнюю оздоровительную кампанию 2018 года запланирован отдых более 6 миллионов детей в 45 тысячах организаций отдыха и оздоровления.

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28 мая в Управлениях Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации начнет работу "горячая линия" по вопросам детского отдыха и оздоровления. Специалисты Роспотребнадзора расскажут, на что нужно обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребенок, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха. Телефоны "горячих линий" и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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