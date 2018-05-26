Сериал на выходные: "Клятва" - ментовские войны по-американски

"В США орудуют сотни криминальных группировок. Многие из них контролируются коррумпированными полицейскими. Эта история основана на рассказах бывшего копа, состоявшего в банде", - зловеще уведомляет белая надпись на черном фоне в начале каждого эпизода сериала "Клятва". И эта надпись как-то сразу внушает доверие, в отличие от похожего сообщения, которым открываются серии "Фарго".

Если хотя бы половина из показанного в "Клятве" - правда, то американцам стоит посочувствовать. Потому как стражи закона у них там, судя по всему, занимаются чем угодно, только не исполнением своих обязанностей. А именно сбиваются в шайки и промышляют разного рода криминалом, прислуживая мафиозным боссам.

Одна из таких шаек - "Вороны". Эти бравые ребята (и одна девчонка) только что ограбили банк. Вполне успешно, как им казалось. Зашли, взяли деньги, вышли, переоделись в форму и снова зашли как ни в чем не бывало, сделав удивленные глаза: "Да что же это творится! Прямо среди бела дня!". Но что-то пошло не так, чего-то они не предусмотрели, и их хватает за жабры ФБР. Приставляет к ним агента под прикрытием, чтобы тот собрал подробную информацию обо всех злодеяниях, творящихся в местном ОВД.

А тем временем чернокожий наркобарон Некбоун, всем господам офицерам в округе господин, с неприятным удивлением обнаруживает, что на местном рынке появился новый наркотик. И что его наркотик по сравнению с этим новым - жалкая аскорбинка. В связи с чем Некбоун рвет теперь и мечет. Но еще больше его и без того неуравновешенную психику штормит из-за внезапного исчезновения младшего братца - в результате рокового стечения обстоятельств закопанного после деловой встречи с "Воронами".

В отношениях которых тоже не все гладко. Бывший атаман Том Хаммонд, сыгранный Шоном Бином, сидит в СИЗО, но полон решимости выйти и дать всем прикурить, вернув себе права рулевого. Пока же на воле заправляет его сын Стив, испытывающий к отцу не самые теплые чувства - за то, что бросил больную раком мать. А вот приемный сын Тома, негр Коул (грязные делишки грязными делишками, а толерантность - по расписанию) в папке души не чает. Из-за чего назревают фурункулы конфликтов, грозящие лопнуть и забрызгать все вокруг.

Само собой разумеется, что симпатизировать в этой разверзени пороков некому. За исключением вышеупомянутых больной матери и бедного агента ФБР, жену год не видевшего. Все прочие - негодяй на негодяе. В полиции, в ФБР даже - везде сволочи и гады. Почти без намека на рефлексию. Потому что когда рефлексировать-то? Один неверный шаг - и ты либо в тюрьме, либо в земле. Зато не заскучаешь: то понос, как говорится, то золотуха. В смысле твист за твистом, жертва за жертвой, к охоте всех за всеми подключаются то суровые колумбийцы, то украинская каморра с Василием Андроповым во главе.

Где-то, может, оно чересчур преувеличено. Что, учитывая причастность рэпера Фифтисента, выступившего в качестве продюсера, пожалуй, более чем вероятно. Рэперам ведь по статусу положено люто ненавидеть полицейских - как N.W.A завещали. Но болтающаяся камера дополнительно подчеркивает: все натурально, серьезно, не извольте сомневаться. Правда, ближе к финалу "Клятва" все больше начинает походить, не на обличающий пасквиль, а на бандитско-семейную драму, не побоимся сказать: на "Острые козырьки". Согласитесь, лестное сравнение. Ну и Шон Бин. Его персонажа, с одной стороны, не убивают (ой, спойлер), а с другой - при этом иногда очень хочется, чтобы убили. Архиредкий случай.