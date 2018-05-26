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26.05.2018 00:54
Рубрика: Спорт

Швейцарская прокуратура сняла обвинения с Мишеля Платини

Прокуратура Швейцарии сняла все обвинения с прославленного в прошлом французского футболиста, экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини. У следствия оказалось недостаточно улик, чтобы обвинить бывшего главу УЕФА в коррупции.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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"Мы можем подтвердить, что данное расследование не проводится против Платини в связи с обвинениями его в коррупции. Мы также можем сообщить, что ваш руководитель не будет инкриминирован в этом разбирательстве", - говорится в письме прокурора к адвокату Винсенту Солари, оказавшемся в распоряжении французских СМИ.

Расследование по делу Платини началось после того, как бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер перевел на счет Платини 2 млн швейцарских франков в 2011 году. Оба функционера были отстранены от работы и дисквалифицированы, напоминает ТАСС.

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