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26.05.2018 15:30
Рубрика: Спорт

В расположение сборной России прибыли допинг-офицеры ФИФА

Текст: Данила Жиляев, Илья Зубко (Нойштифт)

В расположение сборной России по футболу, которая находится на сборе в австрийском Нойштифте, прибыли допинг-офицеры Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба нашей национальной команды.

Футболисты отправились на допинг-контроль после утренней тренировки. Отмечается, что процедура проходила в штатном режиме и в доброжелательной обстановке.

Фото: РИА Новости
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Отметим, что сборная находится в Нойштифте с 20 мая, и это первый визит допинг-офицеров в расположение нашей команды. Буквально накануне врач сборной России Эдуард Безуглов в беседе с корреспондентом "РГ" подчеркнул, что футболисты готовы к таким проверкам в любое время, и это абсолютно нормальная практика, ничего сверхъестественного в этой процедуре нет. Тем более, ФИФА заранее анонсировала, что игроки российской сборной будут проходить такие тестирования довольно часто. При этом подобные визиты допинг-офицеров всегда являются внезапными и заранее о них команде не сообщают.

Что касается последних новостей из стана сборной, то сегодня она провела очередную тренировку на местном футбольном поле. Все игроки, испытывавшие проблемы со здоровьем, включая Федора Смолова и Артема Дзюбу, вернулись в общую группу и занимаются наравне с остальными. В субботу вечером у команды запланировано теоретическое занятие. А 30 мая в Инсбруке сборная России проведет контрольный матч против Австрии. После этого наши футболисты вернутся в Москву и продолжат подготовку к чемпионату мира-2018 на базе в Новогорске.

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