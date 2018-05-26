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26.05.2018 08:33
Рубрика: В мире

В США показали передвижную установку для борьбы с беспилотниками

В США разработали компактную установку для борьбы с беспилотниками.

Фото: Алексей Моисеев
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Новую систему под названием "X-Madis" можно разместить на пикапе, внедорожнике или лодке, после чего использовать во время движения транспортного средства на скорости до 80 километров в час.

Как отмечает РИА Новости, для обслуживания установки достаточно всего одного оператора.

Новую разработку, с помощью которой американские военные смогут обнаруживать, распознавать и поражать цели с применением средств РЭБ, представили на выставке в городе Тампа (штат Флорида).

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