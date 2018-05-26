В США водитель наехал на пешеходов, есть раненые

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от университетского городка в американском Портленде. Неизвестный водитель на автомобиле Mazda Tribute синего цвета совершил наезд на группу пешеходов и скрылся с места ДТП.

В результате аварии тяжело пострадали три женщины, которые были госпитализированы. По данным медиков, которые приводит портал wcyb.com, одна из женщин находится в критическом стоянии, другая в тежелом. У третьей повреждения не представляют угрозы для жизни. Вероятно, был и четвертый раненый, который самостоятельно покинул место происшествия.

Позднее машина была найдена на одной из городских улиц. Ее заблокировали патрульные автомобили, водителя, личность которого не раскрывается, отправили в полицейский участок. Других подозреваемых в этом происшествии нет.

"На основании имеющейся информации полицейское бюро не считает, что населению угрожает какая-то опасность в связи с инцидентом", - цитирует заявление правоохранительных органов ТАСС.