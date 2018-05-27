Более 10 человек стали жертвами тропического шторма в Йемене и Омане

Не менее 11 погибли в результате тропического шторма "Мекуну", передает ТАСС.

Шторм обрушился на побережье Йемена и Омана в минувший уикенд. Скорость ветра в отдельных районах достигала 200 км/час. Количество осадков превысило ежегодную норму в три раза - 278 мм вылилось за ночь на пострадавшие города.

Проливные дожди размыли дороги, ветер порвал линии электропередач, многие населенные пункты оказались затоплены.

Жертвами стихии стали пять оманцев, включая 12-летнюю девочку, пять йеменцев и два индийских моряка. Около 30 человек числятся пропавшими без вести.